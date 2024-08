Após correr Maratona Olímpica de Paris, Nicolas Prattes troca declarações com Sabrina Sato: Você me inspira

Nicolas Prattes pegou um avião rumo à França para correr a Maratona Olímpica de Paris 2024, que foi a primeira maratona com amadores na história do evento. O ator contou com a companhia de Sabrina Sato durante a viagem. Após a corrida, ele fez uma publicação nas redes sociais repleta de registros do momento e ainda se derreteu completamente pela namorada.

No Instagram, o artista abriu um álbum de fotos da maratona e usou a legenda para deixar uma declaração de amor para a apresentadora, dizendo:

Mais uma maratona em que ela me espera, grita, torce, vibra junto, e se desloca de um lado pro outro pra não perder nada. Em nome do mundo, obrigado por existir. Você me inspira e me dá forças em todos os momentos. O que vivemos aqui hoje é pra ficar eternizado na memória e no coração, é benção. Você me faz entender mais sobre o sentido da vida e eu amo isso. Obrigado por embarcar nessa comigo e comprar minhas loucuras e sonhar junto. Te amo.

Na sessão de comentários, Sabrina retribuiu o carinho:

Eu tô tão feliz. Te amo demais, meu campeão.

Tomada de orgulho e feliz por ter visto a maratona de pertinho, a famosa reservou um espaço de seu feed para deixar uma publicação exaltando Nicolas.

Até agora eu não acredito em tudo o que a gente viveu nessas 24 horas em Paris. Você me emociona o tempo todo com a coragem que tem pra correr atrás dos seus sonhos. E eu vibro muito. Obrigada, meu lindo. Queria escrever tudo o que estou sentindo, mas o avião vai decolar. Te amo e te admiro demais, declarou ela.

Ao que o ator respondeu:

Eu que te agradeço.