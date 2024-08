Um mês após passar por cirurgia de aneurisma, Otaviano Costa comemora: Meu renascimento

Na noite do último sábado, dia 10, Otaviano Costa completou um mês desde que precisou passar por uma delicada cirurgia devido a um aneurisma da aorta. Através de uma publicação nas redes sociais, ele fez uma reflexão sobre como foram os últimos 30 dias de sua vida.

Ao compartilhar uma série de registros de sua jornada no hospital e realizando tratamento, o artista agradeceu ao carinho que recebeu da família e amigos, além dos seguidores que enviaram mensagens de apoio.

Hoje celebro um mês do meu renascimento. Obrigado Deus, minha esposa e minhas filhas, meus pais, irmã, minha família, amigos(as) e todos vocês que, através de minhas redes, transbordaram amor e carinho, em forma de centenas e centenas de mensagens. Obrigado mesmo. Amo vocês!

Em seguida, Otaviano ressaltou todo o trabalho da equipe médica que cuidou dele:

Agora, especialmente, agradeço também todos(as) profissionais da saúde, que cuidaram de mim, durante todo este desafiador ciclo desta minha (nova) vida. Meu médico cardiologista e amigo Roberto Kalil Filho e todo seu time de cardiologistas do Hospital Si?rio-Libane?s, como a Dra. Roberta Saretta, Dra. Márcia, Dra. Filomena, Dra. Bruna, Dr. Milton, Dr Antonio e tantas outras figuras incríveis que, junto a equipe da UTI (representada aqui pelo Dr. André), deram um show de humanidade e competência.E claro, minha gratidão tbm aos enfermeiros, enfermeiras, técnicas e técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, times da limpeza e assim por diante. Vocês foram sensacionais.

E finalizou:

E por fim, mas com muito valor, carinho, gratidão e reconhecimento: meus novos amigos do coração, os cirurgiões Dr. Fábio Jatene, Dr. Ramez Anbar e toda sua equipe da cirurgia, incluindo o anestesista Dr. Bruno e sem esquecer, gratidão tbm as(aos) profissionais que pararam meu coração, mas me mantiveram vivo, através da circulação sanguínea extra corpórea (fora do corpo). Enfim, me perdoem se esqueci alguém. Mas hoje é um dia de muita emoção e gratidão, por estar vivendo 1 mês de uma nova vida. Amo vocês! Muito obrigado.

Flávia Alessandra, esposa de Otaviano, também fez um post em seu perfil do Instagram celebrando a data. A atriz compartilhou um emocionante vídeo escreveu:

Um mês que meu amor renasceu! Obrigada meu Deus por essa dádiva. Obrigada a todos os doutores e enfermeiros, técnicos de enfermagem, a toda humanidade e carinho das equipes, governança, fisioterapeuta, nutricionista, limpeza, copa? Parece que não foi real tudo que aconteceu em um mês. Obrigada a todas as mensagens de carinho e por todo amor que vocês emanaram. Obrigada família, minhas filhas, amigos, obrigada! Cuidem-se! Tenham seus exames em dia, se alimentem bem, se exercitem e tenham Fé. Obrigada e gratidão eterna Dr Kalil, Dr Jatene, Dr Ramez, Dr Antônio, Dra Roberta, Dra Márcia, Dr Bruno, Dra Bruna, Dra Filomena, Dr André e Hospital Sírio.