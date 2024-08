‘Gelo severo’ pode fazer aeronave perder sustentação, diz ATR em manual

A ATR, fabricante do avião que caiu em Vinhedo, Interior de São Paulo, e vitimou 62 pessoas e um cachorro de estimação de dois passageiros, por meio do manual de operações, procedimentos e mecânico da aeronave indica que o equipamento pode perder sustentação caso voe sobre condições severas de gelo.

O avião turboélices, por conta de suas características aerodinâmicas voa em altitudes mais baixas em relação aos jatos comerciais, e, por essa condição, fica sujeito a entrar em áreas de instabilidade climática, com baixa temperatura e alta concentração de umidade no ar, propícia para a formação de gelo. Há sistemas que protegem as asas, motores e outros equipamentos que garantam a sustentação e a segurança do voo.

Em trecho de nota técnica, divulgada pelo portal G1, o manual traz um alerta sobre o acúmulo de ‘gelo severo’ nas superfícies de voo, como as asas e o estabilizador horizontal. A condição pode não ser corrigida a tempo pela computação automatizada de bordo, como, por exemplo, o sistema antigelo e “degradar seriamente a performance e controlabilidade da aeronave.”

Nestas condições, a fabricante diz que manobras para deixar a região e impedir o ''estol'' devem ser realizadas imediatamente.

Todos os corpos já foram retirados do local do acidente. Os trabalhos de identificação devem durar mais alguns dias.

Resultado preliminar das investigações sobre a tragédia deve ser divulgado em até 30 dias.

TRAGÉDIA

O avião operado pela Voepass, companhia aérea regional do grupo Gol, saiu de Cascavel (PR) e seguia para o aeroporto internacional de São Paulo, em Guaraulhos. O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (9) em Vinhedo, cidade na região de Campinas, Inerior de São Paulo.