Obituário - 11 de agosto de 2024

SANTO ANDRÉ

Teresa de Souza Rocha, 90. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucília Donato de Camargo, 87. Natural de Marília (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Acácio Abel Crespo, 84. Natural de Nipoã (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Adalgisa Cardoso da Silva, 84. Natural de Itabira (Minas Gerais). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Tomiji Makiya, 82. Natural de Miracatu (SP). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 6. Memorial Planalto.

José Araújo da Silva, 81. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alzerina Cezaria da Silva Figueiredo, 80. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Paixão Alves Machado Mota, 76. Natural de Cabaceiras do Paraguaçu (Bahia). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Benta Machado, 73. Natural de Nipoã (SP). Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roseli Peinado Alves Fernandes, 71. Natural de São Caetano. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Cemitério em Santa Bárbara D’Oeste (SP).

Douglas Celso do Amaral, 50. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Colorista químico. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vandieta de Carvalho Alves da Silva, 46. Natural de Piquet Carneiro (Ceará). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Gerente de vendas. Dia 6, em Santo André Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Vitor Milozo de Jesus, 19. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Técnico de segurança eletrônica. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Jucineide da Silva Santana, 74. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 6, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Fernando Souza da Silva, 43. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Zilá Campos Teixeira Silva, 65. Natural de Uberlândia (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 6, em Santo André. Vale da Paz.

Ailton Alves Ferreira, 66. Natural de Pote (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria da Paz Cruz, 84. Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Nair Braga da Silva, 48. Natural de Macarani (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Rafael Gimenez de Almeida, 27. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

RIBEIRÃO PIRES

Agamenon Alves de Souza, 87. Natural de Quixelô (Ceará). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério em Santo Amaro, Capital.