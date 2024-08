É bronze! Seleção feminina de vôlei ganha da Turquia e garante medalha

Elas ganharam mais uma! Neste sábado, dia 10, a seleção feminina de vôlei enfrentou a Turquia em busca pela medalha de bronze. Em um jogo de quatro sets, o Brasil ganhou os dois primeiros e então o quarto.

Com muita comemoração, as jogadoras de vôlei trouxeram mais uma medalha do esporte que tantas vezes trouxe conquistas para o Brasil. Thaisa foi responsável por marcar o último ponto da partida, marcando o final de um ciclo olímpico tão complicado para ela.

Muito emocionado, o técnico da seleção, Zé Roberto foi visto observando as jogadoras de longe. A cena levantou a suspeita dos fãs de vôlei se ele pode pensar em deixar o time, já que completou 70 anos de idade ao longo dos Jogos Olímpicos.