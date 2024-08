Fabiana Marangoni, vice de Eduardo Leite, é ‘forasteira’ em Santo André

Candidata a vice-prefeita em Santo André na chapa encabeçada pelo vereador Eduardo Leite (PSB), a médica Fabiana Marangoni (União Brasil) é moradora de cidade vizinha. Equipe de reportagem do Diário esteve, na tarde de ontem, em um condomínio de alto padrão no Centro de São Bernardo para apurar a denúncia. “Ela não está”, disse um funcionário, após interfonar para o apartamento.

A apuração começou após o endereço da unionista chegar à redação. No local indicado, seguranças posicionados na calçada monitoravam todas as movimentações de moradores, prestadores de serviço e visitantes que entravam ou saíam do luxuoso residencial de quatro torres com 27 andares. Os apartamentos são amplos em duas opções de planta distintas: 106m² e 147m². O condomínio conta com piscinas, jardins e mais de 40 itens de lazer e bem-estar e custam a partir de R$ 1 milhão.

Na entrada do empreendimento, portão de aço reforçado se abriu para a equipe de reportagem. Câmeras de vídeomonitoramento, em pontos estratégicos, gravavam todos os passos. Na portaria, os profissionais do <CF52>Diário</CF> são atendidos por um homem atrás de um vidro aparentemente blindado. A cor escura impossibilitava a visão de fora para dentro. O diálogo então foi iniciado sobre o motivo da visita e sobre quem seria a pessoa a ser contatada.

A equipe informou que “gostaria de falar com a doutora Fabiana Marangoni, esposa do deputado Fernando Marangoni”. Após espera de pouco mais de dois minutos, uma voz feminina ecoou da guarita perguntando o número do apartamento, mas a informação não foi verbalizada pela reportagem. Depois de mais um tempo aguardando uma informação, o porteiro retornou e afirmou: “Ela não está”. De imediato à afirmação, mais uma indicação de que a médica e candidata mora no local. “O o apartamento é o *** na torre ***”, disse o porteiro.

Ao deixar a cercada área para identificação pessoal, abertura de cadastro e captura de imagem facial, foto de Fabiana e do deputado Marangoni foi apresentada ao segurança em uma guarita na calçada. Indagado sobre se conhecia as pessoas na imagem, o segurança se fez de desentendido e disse que era seu primeiro dia de trabalho.

Com os elementos apurados, há indicação de que Fabiana Marangoni possa ser considerada por adversários uma ‘forasteira eleitoral’. Morar em uma cidade diferente daquela onde se pretende disputar a eleição não é ilegal, mas abre margem para questionamento sobre se a candidata em questão conhece realmente as peculiaridades do município e as reais demandas de quem vive a cidade dia após dia. “O domicílio eleitoral é onde a pessoa tem algum vínculo, seja familiar ou não. É um conceito mais amplo sobre a pessoa ter algum interesse”, explicou o advogado especialista em Direito Eleitoral Arthur Rollo.

ESCOLHA

Eduardo Leite definiu sua parceira de chapa na corrida eleitoral andreense no último dia permitido por legislação específica para homologação das candidaturas, segunda-feira.

A parceria começou a ser desenhada no dia 20 de julho, quando Fernando Marangoni e seu grupo político desembarcaram da base de apoio do candidato ao Paço andreense Luiz Zacarias (PL). Os unionistas ficaram temerosos em relação a uma possível impugnação eleitoral do atual vice-prefeito. <CW-14>O liberal participou da inauguração do Cine Lyra, na Vila de Paranapiacaba, no mês passado. A atitude pode lhe custar caro, porque a legislação veda a presença de candidatos, sejam eles ao Executivo ou ao Legislativo, em atos de entrega de obras públicas nos 90 dias que antecedem a eleição.

POLÊMICA

Em maio passado, Marangoni atraiu holofotes não por projetos de interesse coletivo, mas por uma festa promovida por ele na Ascade (Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados), em Brasília. O evento animado por show da dupla sertaneja Thaeme & Thiago, cujo cachê atinge R$ 300 mil, reuniu mais de mil pessoas, que puderam na ocasião apreciar churrasco e bebidas, muitas delas alcoólicas, à vontade. Na ocasião, a assessoria do parlamentar informou que se tratava “de um evento privado, sem qualquer recurso público”.

A assessoria do deputado Marangoni foi procurada e confirmou que a família não está no “apartamento em Santo André” – onde a médica tem domicílio eleitoral. Em nota, os unionistas explicaram o motivo de residência em outra cidade. “A Dra. Fabiana e família estão morando, temporariamente, em outro local porque o apartamento onde residem, na cidade de Santo André, está em reformas.” A equipe do parlamentar reforçou ainda que “o escritório de advocacia do deputado e as lojas de Fabiana Marangoni são em Santo André”.

A assessoria esclareceu que as filhas do casal e outros familiares residem no território andreense. Eduardo Leite foi procurado e não se manifestou.