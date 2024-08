Charge - 10 de agosto de 2024

Candidata a vice-prefeita em Santo André na chapa encabeçada pelo vereador Eduardo Leite (PSB), a médica Fabiana Marangoni (União Brasil) é moradora de cidade vizinha. Equipe de reportagem do Diário esteve, na tarde de ontem, em um condomínio de alto padrão no Centro de São Bernardo para apurar a denúncia. “Ela não está”, disse um funcionário, após interfonar para o apartamento.

A apuração começou após o endereço da unionista chegar à redação. No local indicado, seguranças posicionados na calçada monitoravam todas as movimentações de moradores, prestadores de serviço e visitantes que entravam ou saíam do luxuoso residencial de quatro torres com 27 andares. Os apartamentos são amplos em duas opções de planta distintas: 106m² e 147m². O condomínio conta com piscinas, jardins e mais de 40 itens de lazer e bem-estar e custam a partir de R$ 1 milhão.