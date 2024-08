Medalha de prata em Paris, Isaquias Queiroz fica apenas atrás de Rebeca Andrade no número de vezes no pódio em Olimpíadas

Incrível! Isaquias Queiroz ganhou medalha de prata na canoagem, que aconteceu nesta sexta-feira, dia 9, nas Olimpíadas de Paris, e provou ser inabalável! Isso porque na competição do dia anterior ele, ao lado de Jacky Godmann, ficou em último lugar na modalidade em duplas. No entanto, o atleta não deixou a tristeza falar mais alto e conquistou o pódio!

Essa é a quinta medalha dele em Olimpíadas, ficando apenas atrás de Rebeca Andrade no quadro de maiores medalhistas no Brasil, pois a ginasta tem seis. Nas Olimpíadas anteriores, Isaquias levou duas pratas e uma bronze no Rio 2016, e uma medalha de ouro em Tóquio 2020. Essa conquista fez com que ele se igualasse aos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael.

Em Paris, o atleta foi acompanhado de sua esposa, Laina, e os filhos Sebastian e Luigi, que nas arquibancadas torceram muito para Queiroz!