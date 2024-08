Intervenção judicial

A decisão da Justiça de intimar a ex-secretária de Saúde Regina Maura Zetone e a secretária de Educação, Minéa Paschoaleto Fratelli, para esclarecerem os motivos que levaram ao fechamento da Fumas (Fundação Municipal Anne Sullivan) é marco de grande relevância para a sociedade civil de São Caetano. A instituição, que desempenhava papel essencial no atendimento a crianças e jovens com deficiência, teve suas atividades encerradas por vontade do prefeito José Auricchio Júnior (PSD) – decisão desde sempre amplamente criticada pela comunidade. A convocação judicial resguarda direitos dos alunos, além de reforçar a importância da transparência nas decisões governamentais.

Desde que foi criada, em 1977, a Fumas se tornou referência no atendimento especializado às pessoas com deficiência, oferecendo suporte educacional e amparo emocional e social que dificilmente poderão ser encontrados em outros locais. O fechamento da instituição, realizado sem a devida consideração das necessidades daqueles que dependiam de seus serviços, gerou clamor popular e colocou em evidência a falta de diálogo entre o poder público e a sociedade civil. Indicada por Auricchio como candidata a vice-prefeita na eleição de outubro, Regina Maura Zetone (PSD) pode aproveitar a oportunidade para mostrar que, diferentemente do seu padrinho, preza pela transparência.

É fundamental que os gestores públicos, especialmente em períodos eleitorais, como o que vive atualmente São Caetano e as demais cidades brasileiras, mantenham compromisso claro com os interesses da população, particularmente dos grupos mais vulneráveis. A decisão de fechar a Fundação Anne Sullivan, à revelia da vontade popular, precisa ser minuciosamente explicada e, se necessário, revista. A Justiça, ao exigir esses esclarecimentos, cumpre seu papel de guardiã dos direitos dos cidadãos e fortalece o princípio de que nenhuma medida governamental deve ser tomada sem a devida consideração das consequências humanas e sociais envolvidas – diferentemente do que pensa Auricchio.