Fundação Santo André anuncia concurso público

O Centro Universitário da Fundação Santo André publicou edital de abertura de concurso público nesta quarta-feira (7). A demanda é para o cargo de Secretário Executivo, que deve pagar R$ 3.083,12 e com formação de cadastro reserva.

A vaga remunera com base uma carga horária de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Como requisito básico, os candidatos ou candidatas devem possuir diploma de graduação em Secretariado.

Uma taxa no valor de R$ 50 é gerada a partir da inscrição virtual (realizada apenas no site https://fsainscricao.crmeducacional.com/login/142024). É necessário se aplicar até 10 de setembro, já que a prova objetiva que definirá o futuro contratado deve ocorrer em 20 de setembro - com etapa prática me 11 de outubro.

O edital segue disponível em: https://www.fsa.br/wp-content/uploads/2024/08/EDITAL-014.2024-SECRETARIO-EXECUTIVO.pdf.