Fernandes & Fernandes celebra 20 anos de sucesso

Fundada em 8 de abril de 2005, a Fernandes & Fernandes nasceu do desejo de seu criador, Eduardo Carlos Fernandes, 61 anos, de aplicar décadas de experiência como executivo na construção em um sonho próprio. “Já que eu tratei bastante da empresa dos outros e da vida dos outros, por que não montar uma empresa para mim?”, disse.

O primeiro contrato da empresa de terceirização de serviços – limpeza, principalmente, e gestão de pessoas – foi fechado justamente com o grupo de concessionárias em que Eduardo atuava. A diretoria demonstrou confiança em seu novo projeto.

A Fernandes & Fernandes começou pequena, em São Bernardo, com uma estrutura modesta e poucos contratos, mas sempre pautada pela valorização das pessoas. “A palavra é amor. Tudo que a gente faz aqui dentro, faz com amor”, define o fundador. Esse cuidado se refletiu na retenção de talentos, afinal, muitos colaboradores estão na casa há mais de 15 anos.

Vanessa de Pina Honório, 42, hoje analista de RH, começou como recepcionista. “Era uma salinha pequenininha e trabalhavam poucas pessoas. Crescer junto com a empresa foi uma formação pessoal e profissional”, diz. Já Débora Perez Fernandes, 51, mulher de Eduardo, entrou há oito anos e se encantou pelo ramo. “Acordo todos os dias apaixonada pelo meu trabalho.”

Durante a pandemia, a Fernandes & Fernandes não parou. O trabalho em hospitais de campanha e setores essenciais reforçou a confiança dos clientes. “Foi no meio do caos que os olhos do mercado se voltaram pra gente”, relembra Camila Fernanda, 34, administradora técnica.

Já Fernanda Cristina Fernandes, 30, filha de Eduardo, acompanhou de perto todo o processo de crescimento da Fernandes & Fernandes e escolhe uma palavra, diferente à do pai, para resumir os 20 anos de trajetória: “Cumplicidade. Eu acho que você tem sempre de se colocar no lugar do outro. Nós somos uma grande família, sempre foi assim”, destaca.