Wanessa Camargo fala sobre relação dos filhos com Isis Valverde

Wanessa Camargo comentou sobre a relação que tem com o ex-marido Marcus Buaiz e o que seus filhos acham da madrasta Isis Valverde, que está vivendo um relacionamento com o empresário. Durante entrevista à Cátia Fonseca, do programa Melhor da Tarde, da Band, a artista começou explicou que por ser filha de pais separados não queria que seus dois meninos, José Marcus e João Francisco, passassem pelas mesmas coisas que ela passou.

Ao falar sobre o assunto, a famosa revelou que tem uma relação de parceria com o pai de seus herdeiros e os dois chegaram ao acordo de que manteriam o respeito um pelo outro.

- Eu e o Marcus entendemos desde o começo que independentemente de qualquer situação que a gente tivesse que ajustar entre a gente como casal, a gente faria o melhor. Somos filhos de pais separados e sofremos com isso. A gente falou: Não vamos fazer nossos filhos passarem pelo que a gente passou. Vamos tentar manter respeito, amizade e carinho. A gente está junto nessa. A gente é muito parceiro. Na hora que tem que lidar com as questões de dificuldades deles, somos nós dois que vamos sofrer e mais ninguém.

Em seguida, deixou um elogio à Isis e contou que chegou a perguntar aos filhos o que achavam dela:

- Ela é uma pessoa super querida, tem filho também. A única coisa que eu perguntei: Vocês gostaram da tia Isis? Ela foi legal com vocês?. Eles responderam: Super. Então é isso, legal!

Wanessa também abriu o coração e contou que não foi fácil para José Marcus e João Francisco lidar com a distância enquanto ela estava confinada no BBB24. A cantora relembra que chegou a sonhar mais de uma vez com os filhos, que estavam sofrendo com a saudade da mãe.

- O mais difícil para mim foi que eu estava sentindo que os meus filhos não estavam tão bem. Sentia que o meu mais velho estava mal e se sentindo abandonado. Sonhei com isso três vezes, fui na psicóloga, falei sobre isso, mas não tinha como eu saber. Só que eu sentia. Nas semanas que eu sonhei com ele, ele não estava bem mesmo, estava sentindo minha falta. O João decidiu não assistir, porque falava: Eu vejo e sinto saudade, então evito ver. Quando ele está de férias com o pai, fala pouquíssimo comigo. Ele é grudado em mim e explica: É porque me dói, sinto mais saudade. O José já está mais adolescente, vê tudo. Tinha essa preocupação como as crianças na escola iam falar, porque a escolha é minha de participar. O pai fez um trabalho excelente de ficar grudado, de estar junto. Ele é um paizão.