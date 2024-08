Após traição, Renata Heilborn fala sobre como reagiria ao encontrar Marcelo Courrege e Carol Barcellos em Paris

Eita! Renata Heilborn está em Paris cobrindo as Olimpíadas! No entanto, seu ex-marido, Marcelo Courrege, e a atual namorada dele, Carol Barcellos, estão na capital francesa também trabalhando. Em entrevista ao portal LeoDias, Renata revelou como reagiria ao encontrá-los - e também suas expectativas para as Olimpíadas!

Marcelo e Carol são frutos de uma traição ao casamento dele com Heilborn. E, agora, após meses da polêmica, ela falou como se comportaria caso o reencontro acontecesse:

[Ainda] não encontrei? Não sei, eu sou educada, mas também, tanto faz pra mim. [Dizer] galera, valeu, tá sendo incrível, mas é real, estou muito bem. Mas acho que isso não me define, a minha história. Eu vivi tanta coisa tão legal, sabe, que isso não fala sobre mim, fala sobre eles.

Em outro momento da entrevista, a jornalista compartilhou que aprendeu e amadureceu com a separação, apesar de ter sido um momento difícil em sua vida. Ela também fala como foi o processo e as decisões que toma atualmente, ressaltando que está ótima:

Eu casei muito cedo também, muito nova, acho que isso acaba decidindo muitas coisas da nossa vida. E não, hoje quem decide a minha vida sou, minha cabeça, o que eu penso, coisas que eu gosto. Eu não fico mais em lugares que eu acho que eu não pertenço, isso para mim é muito importante como mulher, como pessoa. Foi essencial para amadurecer. Está tudo certo, estou bem, estou curtindo.

Para quem não acompanhou o caso, Carol Barcellos, jornalista da Rede Globo, assumiu o namoro com Marcelo Courrege no Carnaval, e a notícia deu o que falar na época pelo surgimento de especulações de traição. Pois é, Carol chegou a ser madrinha de casamento de Renata Heilborn e o atual namorado - ambos também jornalistas e casados há dez anos. Tudo começou quando, logo depois de Carol ter assumido Marcelo, Renata publicar uma carta aberta nos Stories, se pronunciando sobre a situação, visto que o público já sabia da proximidade de Carol com a jornalista. Ela contou que já sabia que o ex-marido a havia traído, e que estava se sentindo duplamente atacada, já que Carol era uma grande amiga também.