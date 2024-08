Homem é preso por tráfico de drogas em Diadema

Um homem foi preso por tráfico de drogas por policiais militares da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) no Jardim Gazuza, em Diadema, nesta terça-feira (6).

A ação ocorreu durante um patrulhamento na região. Segundo informações da polícia, os agentes notaram um indivíduo em atitude suspeita, que carregava uma pochete preta. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele teria jogado o acessório no chão.

A polícia realizou uma abordagem e, durante a revista, encontrou R$ 37 no bolso do suspeito. Dentro da pochete descartada, foram achados 38 porções de cocaína, 14 porções de maconha e 26 pedras de crack. De acordo com os policiais, o homem confessou que estava vendendo as drogas e que receberia R$ 200 pelas vendas.





O suspeito foi levado ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. Ele permaneceu detido e as substâncias foram apreendidas. Ainda segundo a polícia, o homem já tinha passagens anteriores por roubo, furto, receptação e tráfico de entorpecentes.