Gilvan recebe 15 mil sugestões para elaboração do plano de governo

Candidato a prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB) já recebeu 15 mil sugestões para a elaboração do plano de governo. O tucano, indicado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) à sucessão, tem realizado plenárias em vários bairros da cidade por meio do programa Santo André da Gente, escuta pública criada para coletar contribuições da população a fim de estabelecer as prioridades para o governo.

O número de participações até o momento representa alta de 50% em relação à edição realizada em 2016, durante a pré-campanha de Paulo Serra, que viria a ser vitoriosa. Na reeleição do tucano, em 2020, os números foram reduzidos por conta da pandemia de covid-19.

“Muito feliz com a participação dos andreenses neste projeto democrático que é o Santo André da Gente. Fomos em todas as regiões da cidade discutir ações que melhoram, de fato, a vida das pessoas. A receptividade foi excelente e as discussões também, com propostas importantes dos moradores e que vão estar no nosso plano de governo. O prefeito Paulo Serra fez uma excelente gestão e minha candidatura representa a continuidade deste trabalho que transformou a cidade”, comentou Gilvan.

No total foram realizadas nove plenárias em todas as regiões do município, além de encontros extras com grupo composto por 300 médicos das redes pública e privada, com entidades do Terceiro Setor e o realizado no último sábado com Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. No total, somadas, as plenárias computaram a presença de mais de quatro mil pessoas.

“Essa enorme participação da população mostra a confiança depositada no nosso trabalho. As pessoas sabem que tiramos as ações do papel. O Santo André da Gente foi fundamental para a construção do meu plano de governo, que mais tarde se transformou no plano de metas que já foi cumprido em 94%, mesmo enfrentando dois anos de pandemia”, destacou o prefeito Paulo Serra.