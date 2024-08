'Circuito da Galinha Pintadinha' acontece este mês no São Bernardo Plaza

O São Bernardo Plaza, localizado no Centro da cidade, promove o 'Circuito da Galinha Pintadinha'. O parque tematizado, com módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, uma mega piscina de bolinhas, pretende reunir até o final do mês crianças até 12 anos e adultos não pagantes para crianças de até cinco anos.

A atração está na Praça de Eventos, no Piso L1. Por lá, também funciona um centro de games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas.

Todos os elementos cercam a famosa personagem gigante, com 5 metros de altura.

FUNCIONAMENTO

De acordo com a organização, o valor para brincar é de R$50 para uma sessão de 30 minutos – sendo cobrado R$1 a cada minuto extra. Para participar, é necessário comparecer no mesmo horário de funcionamento do shopping: das 10h às 22h de segunda à sábado e, das 14h às 20h, aos domingos e feriados.