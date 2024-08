Rio Grande da Serra instala 700 lâmpadas de LED em sete dias

O início da implantação da nova iluminação em Rio Grande da Serra, com luminárias de LED, completou uma semana na terça-feira (6), com a substituição de mais de 700 pontos e a readequação de cabos e outros componentes elétricos. A prioridade, em um primeiro momento, são vias com corredores de ônibus, faixas de trânsito exclusivas destinadas para a circulação do transporte público, visando melhorar a eficiência e a velocidade, já que separam os ônibus dos veículos particulares e de outros tipos de transporte.

O consórcio Serra Luz, responsável pelos serviços, já instalou os LEDs em vias que são corredores deste tipo, como a Avenida Jean Lieutaud, no bairro Santa Tereza, a Estrada do Rio Pequeno, nos bairros Parque América e Rio Pequeno, e a Avenida Dom Pedro I, no Centro, além da Avenida São Paulo e da Avenida São João, no Santa Tereza. Outros corredores de transporte, como a Estrada Guilherme Pinto Monteiro, na Vila Lopes, e Rua José Maria de Figueiredo, no Centro, terão as luminárias substituídas nos próximos dias.

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), destaca e enumera os avanços para a cidade com a renovação do parque de iluminação pública.

“Com a troca de toda a iluminação da cidade para lâmpadas de LED, o principal resultado são as ruas mais iluminadas, seguras, além de um sistema de gestão eficiente, no qual os serviços de reparos serão feitos mais rápido, inclusive”, pontuou a prefeita.

As novas luminárias proporcionaram melhoria no desempenho energético e aumento da luminosidade.

Nesta primeira semana de operação, as lâmpadas de LED também já foram instaladas em outras vias, como a Estrada do Caracu, no bairro Chácara São Paulo; Estrada da Maratona, na Vila Niwa; Estrada Marechal Rondon, no Parque América; Rua Prefeito Cido Franco, na Vila Figueiredo; Avenida Francisco Morais Ramos, no Jardim Novo Horizonte, e, na Santa Tereza.

O novo contrato de iluminação pública com lâmpadas de LED foi assinado em 13 de maio de 2024, com previsão de instalação de mais de 4.000 luminárias em 231 ruas. Com duração de dez anos, o contrato tem investimento de R$ 29,7 milhões, custeados a partir dos recursos da CIP (Contribuição da Iluminação Pública), prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e faturada nas contas de energia elétrica dos contribuintes.

Com um orçamento de R$ 170 milhões para 2024 e uma população de 44.170 habitantes, o município tem se concentrado em fortalecer a infraestrutura local e potencializar setores como turismo e indústrias limpas. Em entrevista concedida ao Diário em maio, Penha Fumagalli disse que espera que “a troca contribua para a redução da criminalidade no município”.