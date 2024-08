Médicos que trabalham em Santo André têm salário reajustado

O Sindmed Grande ABC (Sindicato dos Médicos do Grande ABC) obteve reajuste salarial de 7,86%, para os médicos contratados pela Fundação do ABC que atuam no município de Santo André. O percentual deverá ser aplicado sobre a folha de pagamento de agosto de 2024, com pagamento até o quinto dia útil de setembro.

Desde 2018, as convenções coletivas de trabalho, negociadas com o sindicato patronal não tiveram os reajustes salariais aplicados pela Fundação.

O Sindmed Grande ABC fez reunião com todos os titulares das Secretarias de Saúde dos municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetanol e Mauá com o objetivo de regularizar a situação. Até agora, somente os gestores da Saúde do município de Santo André se solidarizaram com a causa médica.

“A defasagem salarial na região prejudica os profissionais e também a população, pois a rotatividade de profissionais aumenta consideravelmente. Esse acordo é uma vitória aos médicos de Santo André. Continuaremos em negociação para os demais municípios da região”, declarou José Roberto Murisset, presidente do Sindmed Grande ABC.