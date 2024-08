Carretas colidem e bloqueiam faixa na Anchieta; trânsito persiste

Um acidente entre duas carretas na Pistal Sul da Anchieta durante a tarde desta quarta-feira (7) ainda traz implicações no trânsito da rodovia. Segundo informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), com interdição parcial da faixa 2 no sentido Litoral, o congestionamento se iniciou no quilômetro 42 e agora se estende até a altura do quilômetro 38.

De acordo com as apurações da companhia, o motorista da primeira carreta envolvida, responsável pelo transporte de sucata, apresentou uma pane no sistema de freios e acabou por colidir na lateral de uma carreta de soja por volta das 15h desta tarde.

A remoção dos veículos ainda está em andamento e ninguém saiu ferido, entretanto, no momento a liberação da via segue parada e sujeita à aplicação de serragem para garantia de segurança.