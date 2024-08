Assim como no Big Day, participantes do Estrela da Casa serão anunciados ao longo da programação

O mais novo reality show da TV Globo vai ter os nomes dos 14 participantes divulgados na próxima quinta-feira, dia 8. Estrela da Casa vai contar com o anúncio dos concorrentes feito ao longo da programação da emissora, assim como no Big Day.

Além de conhecer quem serão os 14 competidores que terão contato com Ana Clara, apresentadora do reality, os telespectadores vão ter acesso a uma canção de cada um dos participantes.

No programa da TV Globo, que estreia na próxima terça-feira, dia 13, os participantes terão que apresentar um single semanalmente para o público. A primeira música, que será divulgada junto com os nomes dos competidores da Estrela da Casa, não vale para as dinâmicas do jogo.