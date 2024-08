Neymar Jr. faz teste de DNA para descobrir se tem quarto filho

Parece que Neymar Jr. está querendo colocar a limpo os boatos de paternidade que rondam seu nome. Depois de assumir Helena, sua terceira filha, fruto do envolvimento com Amanda Kimberlly, o jogador teria feito um teste de DNA para descobrir se é mesmo pai de uma menina de dez anos de idade - segundo informações do Balanço Geral, da Record TV.

Como você vem acompanhando, uma modelo húngara, Gabriella Gáspár, entrou na Justiça brasileira para tentar provar que o craque é pai de Jázmin Zoé. Segundo ela, os dois teriam tido um envolvimento na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, após um amistoso da Seleção Brasileira.

Em entrevista para a colunista Fábia Oliveira, a modelo afirmou que a filha se parece muito com a família do craque, e chegou a fazer comparações, inclusive, com Mavie, fruto do relacionamento do jogador com Bruna Biancardi.

- Minha filha é 100% do Neymar. Ela se parece muito com a Rafaella [irmã do jogador].

E continua:

- As semelhanças entre minha filha e a família de Neymar são óbvias. Mavie [filha do jogador com Bruna Biancardi] também se parece com Jázmin quando era bebê.

O resultado do exame deve sair em breve.