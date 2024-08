Protagonistas da comédia nacional Saideira, Thati Lopes e Luciana Paes brilham em pré-estreia

A noite da última terça-feira, dia 6, foi de comemoração para Thati Lopes e Luciana Paes. Isso porque as duas são as protagonistas da comédia nacional Saideira, que estreia no dia 8 de agosto, mas que teve sua pré-estreia no Shopping Frei Caneca, em São Paulo, e reuniu o elenco. O filme conta a história de duas irmãs que não se viam há anos e embarcam numa inusitada caça ao tesouro em busca de uma preciosíssima cachaça que receberam de herança, a tal Saideira.

Para o momento especial, Luciana Paes escolheu um conjunto rosa. Já Thati Lopes optou por um modelito todo preto e deixou parte da barriga de fora, além de apostar em uma fenda daquelas.

Thati ainda posou ao lado de Hugo Bonemer.