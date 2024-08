Assessoria de imprensa de Neymar Jr. se pronuncia sobre novo caso de paternidade

Após surgirem notícias de que Neymar Jr. teria realizado um exame de paternidade para saber se é mesmo pai de uma menina de dez anos de idade, a assessoria de imprensa do jogador de futebol acabou se pronunciando sobre o assunto. O Balanço Geral, da Record TV, havia noticiado que o atleta já fez o teste de DNA e o resultado supostamente sairia em breve.

Em nota enviada, a equipe de Neymar Jr. declarou:

O processo de investigação de paternidade corre em segredo de justiça e há impedimento para prestar quaisquer informações.

O craque já é pai de Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas, Mavie, da relação com Bruna Biancardi e Helena, do envolvimento com Amanda Kimberlly. Porém, a modelo húngara Gabriella Gáspár entrou na Justiça para tentar provar que o atleta é pai de sua filha, Jázmin Zoé, o que teria levado a um teste de DNA.