Chay Suede aproveita dia ensolarado e treina boxe ao ar livre

Nesta quarta-feira, dia 7, Chay Suede aproveitou o aberto no Rio de Janeiro para treinar boxe. O ator exibiu o corpão enquanto lutava com seu treinador.

O artista de 32 anos de idade anunciou recentemente que vai se tornar pai pela terceira vez. Ele tirou um dia de folga em meio às gravações da nova novela, Mania de Você.

Chay curtiu o dia com máxima de 32 graus para se exercitar na beira da praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. Depois de passar um bom tempo treinando novos golpes e foi visto indo embora ao lado do professor.