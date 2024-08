Suga, membro do BTS, pede desculpas após violar lei e dirigir scooter elétrica sob efeito de álcool

Suga, integrante do grupo de K-Pop BTS, emitiu um comunicado pedindo desculpas após conduzir um kickboard elétrico sob o efeito de álcool. Segundo informações da agência Reuters, o rapper foi multado e teve sua licença revogada ao ser reprovado em um teste de bafômetro realizado pela polícia na última terça-feira, dia 7.

A gravadora Big Hit, parte da empresa HYBE, declarou que o rapper havia conduzido por cerca de 500 metros antes de acabar caindo enquanto tentava estacionar. No entanto, o incidente não teria causado danos a ninguém ou à propriedade.

Diante da polêmica, o artista fez uma publicação na plataforma Weverse, usada para se comunicar com fãs, admitindo ter violado as leis de trânsito da Coreia do Sul, que pede licença para patinetes e scooter elétricos e aplica punições em quem conduz embriagado. No post, ele declarou que não sabia da legislação e pediu desculpas por seu comportamento:

Estou muito pesado e lamento visitá-lo pela decepção. Depois de beber no jantar ontem à noite, andei em uma prancha elétrica e fui para casa. Violei as leis de trânsito porque estava confortável com a ideia de estar perto [de casa] e não sabia que não podia usar um patinete elétrico quando se está sob efeito de álcool. No processo de estacionar kickboard elétrico no portão principal em frente à casa, caí sozinho e havia um policial ao meu redor, então como resultado do teste de sobriedade, a licença foi cassada e aplicada multa. Não houve instalações danificadas ou danificadas no processo, mas inclino a cabeça e peço desculpas a todos porque é minha responsabilidade indesculpável. Peço desculpas a todos que foram prejudicados por meu comportamento descuidado e errado, Peço desculpas a todos que foram prejudicados por meu comportamento descuidado e errado.

Segundo informações da BBC, a HYBE também se desculpou, dizendo:

Expressamos nossas sinceras desculpas pelo incidente envolvendo Suga, membro do BTS, e seu acidente com o kickboard elétrico. Pedimos desculpas pela decepção causada pelo comportamento inadequado do artista. Como agente do serviço social durante o serviço militar, está preparado para aceitar quaisquer ações disciplinares do seu local de trabalho por causar perturbação social. Tomaremos mais cuidado para garantir que tais incidentes não aconteçam novamente no futuro.

Porém, restou a dúvida se Suga estava utilizando um patinete elétrico ou uma scooter elétrica, já que ele se referiu ao meio de transporte como um kickboard. O Koreaboo noticia que a polícia teria descrito o veículo como tendo um assento.

- Era um modelo com assento. Seria mais apropriado descrevê-la como uma scooter elétrica, disse a Delegacia de Polícia de Yongsan.