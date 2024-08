Obituário - 7 de agosto de 2024

SANTO ANDRÉ

Christovam Manocchio, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Autônomo. Dia 2, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Cláudio Bertuci, 87. Natural de Toledo (Minas Gerais). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Honório Antonio de Sousa, 85. Natural de Monsenhor Hipólito (PI). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 1º. Cemitério em Monsenhor Hopólito.

Roberto Lodovico Tottoli, 83. Natural da Itália. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 2. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Valdemar Corrêa da Silva, 80. Natural de Pratânia (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 2. Cemitério Municipal de Avaré (SP).

Lúcia Bento, 72. Natural de Mirandópolis (SP). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jurandir Gonçalves da Silva, 71. Natural de Londrina (PR). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero Marques da Silva, 67. Natural de Manaíra (Paraíba). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Luísa Serafim Rosa, 67. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Carlos Moreira, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Autônomo. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosemary Schulz Henriques, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Comerciante. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria José dos Santos Velasco, 59. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no bairro Aclimação, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Henrique dos Santos Pereira, 32. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Autônomo. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Michael Douglas Santos Souza, 27. Natural de Salvador (Bahia). Residia no Sítio Cassaquera, em Santo André. Dia 1º Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Florinda Ferreira dos Santos, 102. Natural de Santo André. Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Pensionista. Dia 2, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Olga Jollembeck Fortuna, 84. Natural do Pilar do Sul (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luiz Sebastião Bizelli, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Autora Ramos Santiago, 90. Natural de Marília (SP). Residia no Jardim Portinari, em Diadema. Dia 2, em Diadema. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Gercino José da Silva, 74. Natural de Porto Calvo (Alagoas). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 2, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

José Borges de Sousa, 66. Natural de Picos (Piauí). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo. Dia 2, em Diadema. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Luiz Carlos da Costa Victorino, 55. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Edileuza Taveira de Melo, 51. Natural de Brejão (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Fernanda Alves Silva, 45. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 2. Memorial Paulista, em Embu das Artes (SP).

Carlos Martins Lopes, 36. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 2. Vale da Paz.

MAUÁ

José Carlos Pires, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 2, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Carlos Felipe, 71. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Jardim Haydée, em Mauá. Dia 2, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Agnaldo Meireles de Arruda, 60. Natural de Tocantins (Minas Gerais). Residia na Vila Santa Cecília, em Mauá. Dia 2, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.