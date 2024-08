Kate Middleton pode quebrar tradição real ao tomar decisão em relação ao futuro do Príncipe George; entenda

Será que Kate Middleton vai quebrar uma tradição real? A Princesa de Gales pode acabar tomando uma decisão inesperada em relação ao futuro do filho mais velho, o Príncipe George. Segundo informações do The Mirror, todos os estão curiosos para saber em qual escola o herdeiro vai estar matriculado em sua adolescência, já que precisará mudar de escola quando completar 13 anos de idade.

George, que atualmente tem 11 anos de idade, antes era aluno da escola mista Thomas Battersea e agora frequenta Lambrook, que também é para meninos e meninas e fica localizada perto da casa de sua família. O problema é que a instituição apenas oferece ensino para alunos de até 13 anos de idade, sendo necessário o matricular em outro lugar para seguir com os estudos.

Esperava-se que o menino seguisse os passos do pai e do tio em relação à educação e fosse para o Eton College, onde o Príncipe William e o Príncipe Harry estudaram. George teria chegado até a visitar o local em junho na companhia dos pais. Porém, acabou surgindo uma segunda possibilidade: acabar trilhando o mesmo caminho da mãe e se matricular na Marlborough College. Richard Eden, do Daily Mail, revelou que os boatos de que ele possa acabar estudando na instituição surgiram após Kate ser flagrada visitando a escola em que costumava ser aluna.

Se o primogênito do Príncipe e da Princesa de Gales realmente acabar indo para a Merlborough, ele se tornaria o primeiro futuro rei a completar a educação em escolas mistas. No passado, reis e rainhas faziam suas aulas em casa, um exemplo é a Rainha Elizabeth II. O Rei Charles II passou todos os seus anos escolares em instituições para meninos, assim como o Príncipe William.