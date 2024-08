Donetti quer dar mais segurança aos pontos de ônibus

O vereador de Santo André Rodolfo Donetti (Cidadania), conhecido por sua atuação na área de segurança pública, anunciou nesta terça-feira na tribuna da Câmara andreense um novo projeto de lei destinado a reforçar a segurança nos pontos de ônibus da cidade. Batizado de ‘Ponto Seguro’, a proposta surge como resposta direta aos frequentes roubos, assaltos e furtos que têm aterrorizado os trabalhadores no início e no fim de suas jornadas.

“Não podemos permitir que nossos cidadãos, especialmente aqueles que se deslocam para o local de trabalho diariamente, sejam reféns da criminalidade. É nosso dever garantir que cada ponto de ônibus em Santo André seja um lugar seguro e protegido”, declarou Donetti.

O projeto prevê a instalação, nos pontos de ônibus, de câmeras de vigilância de alta resolução, iluminação adequada, além de comunicação simultânea com a GCM (Guarda Civil Municipal) e com a Polícia Militar para rondas periódicas.

“Estamos empenhados em transformar Santo André em uma cidade na qual o cidadão de bem possa viver sem medo. A criminalidade não terá espaço em nossa comunidade”, afirmou Donetti. “Cada criminoso que ousar ameaçar a segurança dos nossos pontos de ônibus será tratado com o rigor da lei.”

COMPROMISSO

O projeto de lei ‘Ponto Seguro’ não é apenas uma iniciativa de segurança, mas um compromisso com a dignidade e a vida dos moradores andreenses. “Essa é uma luta contínua. Estamos determinados a vencer a criminalidade custe o que custar”, afirmou Donetti.

A expectativa do vereador do Cidadania é de que o projeto seja aprovado rapidamente, dada a urgência e a importância do tema para os moradores. “Não vamos descansar até que Santo André seja um exemplo de segurança pública”, finalizou o parlamentar.