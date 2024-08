João Guilherme posta fotos de viagem com Bruna Marquezine e Virginia Fonseca comenta

Recém assumidos, João Guilherme apareceu com novas fotos curtindo o verão europeu na Itália nesta terça-feira, dia 06, com a presença de Bruna Marquezine.

Ao que parece, os dois foram comemorar o aniversário da atriz na viagem e posaram em um passeio de barco. Além disso, João também mostrou cliques do mais novo casal tomando sol juntinhos.

A cunhada do ator, Virginia Fonseca, mostrou que queria ter ido na viagem e agitou os fãs com a possibilidade de um passeio com os dois filhos de Leonardo, Zé Felipe e João, e as amadas:

Fiquei com inveja João, disse a influenciadora.

João, por sua vez, respondeu:

Quantas vezes eu já falei para a gente viajar juntos inferno.

Mas vamos combinar, quem não gostaria de uma viagem dessa?