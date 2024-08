Casa Neon reabre como primeiro abrigo LGBT 24h do Grande ABC

No próximo dia 19 de agosto, às 10h, a Casa Neon Cunha, casa de apoio à população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade socioeconômica localizada em São Bernardo, se tornará o primeiro abrigo 24h da região destinado a esta comunidade. Os deputados e deputadas responsáveis pelo investimento por meio das emendas parlamentares são as deputadas federais Erika Hilton (PSOL), Sâmia Bomfim (PSOL) e o Alfredinho (PT), além da deputada estadual e andreense Ediane Maria (PSOL).

Atualmente a instituição sem fins lucrativos oferece um espaço seguro para a população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade e desenvolve um plano de trabalho próprio para assegurar a construção da autonomia socioeconômica das pessoas assistidas por meio da assistência psicossocial e de programas educacionais.

“O maior desafio de iniciativas como a nossa é lembrar as marcas que a população LGBTQIA+ não existe só no mês do orgulho. A Casa Neon vinha enfrentando dificuldades financeiras desde novembro de 2023. Somos muito procurados no mês de junho, mas sem verba nos outros meses, a população vulnerável precisa continuar na rua, sem garantia da próxima refeição, sem segurança, sem qualificação profissional, sem perspectiva. Existimos todos os dias do ano e esse período em que a Casa esteve fechada foi especialmente difícil para a população LGBTQIA+ em vulnerabilidade do Grande ABC, que ficou desassistida”, declarou Júnior Lima, membro da diretoria da Casa fundada em 2018 e com sede inaugurada em 2021.

Até a metade do ano de 2024, a Casa Neon era primariamente financiada por organizações privadas que confiaram no projeto, investindo desde valores pontuais a auxílios recorrentes para o pagamento do aluguel do espaço e da alimentação das pessoas beneficiárias. Marcas como a Fundação Volkswagen, Instituto Renner, Rotary Club de São Bernardo, Pinheiro Neto Advocacia são algumas das organizações que possibilitaram que a Casa chegasse até aqui.

Entretanto, os custos de funcionamento continuavam subindo com o aumento da demanda. Sem ser procurada por novas marcas, em fevereiro, a Casa Neon precisou fechar as portas por falta de doações que viabilizassem a realização das atividades. Alimentação, espaço de convivência, atendimento psicossocial, apoio jurídico, cursos e workshops foram algumas das atividades paralisadas pela baixa de doações que tem acometido o terceiro setor desde o final de 2023.

REVIRAVOLTA

Esse cenário começa a mudar em junho, com a aprovação dos projetos apresentados para financiamento por meio de emendas parlamentares. Ao todo, foram oito projetos inscritos pela Casa Neon para a promoção da autonomia socioeconômica da população LGBTQIA+ em situação de extrema vulnerabilidade social no Grande ABC. Dos 8 projetos apresentados, cinco foram aprovados, totalizando o investimento de 2,19 milhões: primeiro investimento público recebido pela organização, que já assinou projetos com a Organização Internacional do Trabalho, Organização das Nações Unidas, além de marcas como a Alicerce, Ambev, Instituto Renner e MBOOM.

“Nosso foco sempre foi e sempre será na promoção da autonomia de pessoas LGBTQIA+. Hoje, muito do que fazemos é sobre garantir direitos básicos como abrigo, alimento, educação… Com muito trabalho de articulação conseguimos o apoio de atores políticos importantes que viram a seriedade do nosso trabalho e decidiram que isso não só precisa continuar, mas se expandir. Por causa desse apoio, vamos conseguir oferecer assistência 24h para um público que vive exposto a todo tipo de violência e não tem acesso a oportunidades para conquistar independência. É nisso que as emendas estão investindo. Em segurança, autonomia, transformação”, comentou Paulo Araújo, Gestor da Neon Cunha.

O maior investimento foi direcionado pela Deputada Federal Erika Hilton no valor de 1.440.000 reais. Em visita à sede da organização, em junho de 2023, a deputada perguntou ao gestor e presidente da Casa, Paulo Araújo, quanto seria necessário para que a casa de apoio passasse a prestar serviços 24h para a população LGBTQIA+ do Grande ABC. Com o valor necessário informado, seu mandato solicitou que a diretoria da Casa Neon apresentasse o projeto detalhado para ser avaliado.

Um ano depois de sua visita à organização, Erika dá à Casa Neon a notícia de que o projeto é aprovado integralmente, e que pela primeira vez na história das sete cidades, uma organização LGBTQIA+ terá os recursos necessários para funcionar 24h.

“Isso significa o marco do início de um processo de reparação para pessoas LGBTQIA+ na região do Grande ABC. Nosso público, por meio do atendimento psicossocial de forma humanizada e dentro das especificidades, será acompanhado de forma integral diante das demandas identificadas por nossa equipe. Nosso principal objetivo é que as pessoas LGBTQIA+ ocupem e façam uso dos serviços e equipamentos que lhes são de direito, promovendo assim dignidade, potencializando autonomia individual e pertencimento coletivo. Será um desafio ser um serviço pioneiro, mas nossa equipe está preparada para fazer parte de um tensionamento no assessoramento e garantia de direitos dos nossos pares”, também disse Samara Santos, Coordenadora de Equipe.

CELEBRAÇÃO

Para comemorar esse momento histórico, a Casa Neon Cunha está organizando um evento de reabertura que contará com a presença de pessoas importantes na luta LGBTQIA+. O evento acontecerá no dia 19 de agosto, às 10h, na sede localizada na Rua Luiz Ferreira da Silva, 183 - Anchieta, São Bernardo, e convida toda a população do Grande ABC para a ocasião.