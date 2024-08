Mansão de Lionel Messi é vandalizada por ativistas ambientais

Eita! Lionel Messi teve sua mansão vandalizada por um grupo de ativistas ambientais, conhecido como Futuro Vegetal. A casa localizada em Ibiza, na Espanha, foi toda manchada de tinta preta e vermelha, enquanto um membro segurava um cartaz que dizia:

Ajude o planeta, coma os ricos. Acabe com a polícia.

Segundo o Daily Mail, o grupo queria destacar o papel dos ricos na crise climática, e alega que atacou a mansão do jogador porque seria uma construção ilegal.

Pintamos a mansão de Messi, em Ibiza. A mansão é uma construção ilegal que o jogador adquiriu por uma quantia exorbitante de 11 milhões de euros. Enquanto a extrema direita culpa a crise nos imigrantes e demonstra violência extrema contra eles, pessoas como nós, que lutam por um mundo melhor, entendem claramente que o problema é a desigualdade social, postaram eles, no X, antigo Twitter.

Vale lembrar que o Futuro Vegetal também citou um relatório da Oxfam de 2023, que indicava que 1% mais rico da população mundial gerou a mesma quantidade de emissões de carbono em 2019 que os dois terços mais pobres da humanidade, apesar de serem as comunidades mais vulneráveis as que mais sofrem as consequências da crise.

Ainda de acordo com o veículo, a imprensa espanhola compartilhou que a mansão não possui um certificado de ocupação, que deve ser emitido por um órgão governamental para atestar se estão em condições habitáveis, já que vários quartos foram construídos sem autorização.