João Guilherme Silva, filho de Faustão, lamenta morte de Caçulinha: Uma tristeza que você nos deixe

João Guilherme Silva foi uma das celebridades que lamentou a perda de Rubens Antônio da Silva, conhecido como Caçulinha, e fez uma homenagem ao músico nas redes sociais. O artista morreu aos 86 anos de idade na madrugada da última segunda-feira, dia 5.

Nos Stories do Instagram, o filho de Faustão compartilhou uma imagem de Caçulinha e declarou:

Desde quando me conheço por gente, o Caçula estava lá. Sempre jovem, com muita energia e com toda certeza uma das pessoas mais engraçadas que já conheci na minha vida e se contar com seu enorme coração!

João finalizou a homenagem escrevendo:

Uma tristeza que você nos deixe, mas tenho certeza que o céu está em festa e com música de altíssima qualidade com sua chegada! Turma da pizza te ama, Caçula!