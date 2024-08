Esposa do Faustão, Luciana Cardoso lamenta a morte de Caçulinha

Rubens Antônio da Silva, conhecido como Caçulinha, morreu aos 86 anos de idade na madrugada desta segunda-feira, dia 5. Ele estava internado há dez dias no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, após sofrer um infarto. Além de chocar o Brasil, Luciana Cardoso, esposa do Faustão, se comoveu com a morte do músico.

Ele ficou conhecido por tocar no Domingão com Faustão, onde trabalhou por cerca de 20 anos. Nas redes sociais, a companheira do apresentador não deixou de homenagear o Caçulinha nas redes sociais:

Quando conheci o Fausto em 2001, a primeira viagem que fizemos, nós tivemos a companhia desses dois amigos: Vicente Raiola e Caçulinha. Essa dupla era muito divertida. A viagem incluiu muitas gargalhadas e demonstrações de amizade entre eles. Nesses dias, me senti dentro de um roteiro digno das grandes comedias italianas. Raiola, Caçula e Luiz Schimidt foram os três padrinhos do Fausto, escolhidos para o nosso casamento. Os três já se foram e deixaram muita saudades na nossa família. Vai em paz, querido Caçula!

Além dela, Ronnie Von também deixou uma mensagem lamentando a morte do amigo:

Meu querido amigo Caçulinha, que falta você irá fazer, nossa amizade ficará sempre no meu coração. Fico feliz que a gente tenha conseguido aproveitar mais nossa amizade na época do Todo Seu, quando você ficou fixo no programa. Ali demos boas risadas, e como sempre, você deu o tom certo para o programa brilhar e embalar ainda mais as noites. O Brasil sempre vai lembrar de você. No final, essa é a tal da missão cumprida, quando deixamos o coração das pessoas mais aquecido mesmo depois de nossa partida. Descanse em paz.

Outra que lamentou a perda foi Lúcia Veríssimo, que publicou uma foto do músico, com a legenda:

O conheci através do meu pai, sempre foram ligados e respeitavam seus trabalhos mutuamente. Depois o encontrei na Globo e sempre foi de um carinho imenso comigo e com meu pai. Tenho diversas passagens com Caçulinha, sempre recheadas de imenso carinho. Fico triste, mas certa de que seu caminhar será de luz, pois era um ser muito especial e que logo estará conversando sobre música com papai, de certo. Até? querido Caçulinha.