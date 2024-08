Meghan Markle abre o coração sobre pensamentos negativos: Nunca gostaria que alguém se sentisse daquele jeito

Meghan Markle e Príncipe Harry participaram de uma entrevista na CBS Sunday Morning, neste domingo, dia 4, que também é aniversário da Duquesa de Sussex, para discutir sobre o impacto das redes sociais e os traumas gerados pela mídia nas famílias com filhos, no quadro The Parents Network.

Nele, Meghan falou sobre alguns de seus pensamentos negativos que sentia por sofrer ataques de ódio na internet. Um episódio que chamou muita atenção dos internautas foi em 2021, quando a antiga atriz disse, em uma entrevista com a Oprah Winfrey, que não queria mais estar viva.

Agora, a duquesa voltou a falar sobre isso e compartilhou mais sobre sua trajetória com os traumas das redes sociais e disse:

- Quando você passou por algum nível de dor ou trauma, eu acredito que parte da nossa jornada de cura ? certamente parte da minha ? é ser capaz de ser realmente aberto sobre isso, começou ela.

Ela continuou falando que não deseja aquela sensação para ninguém:

- Eu realmente apenas arranhei a superfície da minha experiência, mas acho que eu nunca gostaria que outra pessoa se sentisse assim, eu nunca gostaria que outra pessoa estivesse fazendo esse tipo de planos, e eu nunca gostaria que outra pessoa não fosse acreditada.

Markle disse que estaria disposta a falar sobre sua experiência para ajudar e encorajar quem passa pelos mesmos problemas:

- Se compartilhar o que superei [vai] ajudar a salvar alguém ou encorajar alguém em sua vida a realmente, genuinamente, se preocupar com ela e não assumir que, se a aparência está boa, tudo está bem, então isso vale a pena. Eu aceito esse sacrifício.