Eliana anuncia Maisa Silva como primeira convidada para seu quadro na TV Globo

Quem está pronto para a estreia de Eliana na TV Globo, hein?! Pois bem, neste domingo, dia 4, a loira chega à programação do plimplim no Fantástico e receberá ninguém menos, ninguém mais que Maisa Silva no quadro Show da Vida!

As novas contratadas da emissora se juntaram para contar um pouco da história da atriz, que começou muito novinha na televisão e encantou o Brasil, conquistando diversos primos ao redor. Quem não ama a nossa priminha, né? Maisa é um ícone e, agora, mais velha, poderá detalhar como foi crescer em frente às câmeras.

É importante ressaltar que a atriz estreia na nova novela das seis da emissora, Garota do Momento. No bate-papo, elas prometem conversar muito sobre carreira, mudanças e o futuro.