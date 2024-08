Bruno Gabriel: ‘Câmara precisa de nova mentalidade’

Bruno Gabriel, presidente da Fundação Ulysses Guimarães em São Paulo e candidato do MDB à Câmara de São Bernardo, quer levar ao Legislativo a experiência acumulada ao longo de 16 anos de ativismo político, período no qual trabalhou com importantes lideranças emedebistas. Aos 36 anos, o administrador de empresas propõe uma “nova mentalidade” à vereança são-bernardense.

“Infelizmente, as pessoas não querem falar sobre política, porque estão muito magoadas com a classe, principalmente com o legisladores. O problema é que os vereadores fazem promessas que não conseguem cumprir, porque não lhes cabe entregá-las”, disse o emedebista, para quem parte da decepção se deve à falta de compreensão, de boa parte da população, sobre o papel do Legislativo.

“Quando o candidato vem ao eleitor, promete asfaltar ruas e construir escolas, mas não cumpre o que promete e some por quatro anos, o morador se decepciona, e com toda razão”, disse Bruno. “Por isso, a gente precisa ser claro e explicar o papel do vereador: fiscalizar, elaborar bons projetos, ter a capacidade de captar recursos externos e estabelecer conexões para resolver os problemas do dia a dia.”

Nascido no movimento estudantil, Bruno Gabriel iniciou sua trajetória política em 2008, em Santo André, no projeto eleitoral de Edson Sardano (então no PPS, hoje no Novo). Desde então, trabalhou com o deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, que Bruno entende ser seu “professor” na vida política; com o ex-presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) Paulo Skaf (ex-MDB, hoje no Republicanos) e com o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), entre outras lideranças da sigla.

Outro político com quem Bruno conviveu e que também considera ser seu “mentor” é o ex-vereador de São Bernardo Tunico Vieira. Ambos disputaram a eleição majoritária em 2016, tendo Tunico como cabeça de chapa e Bruno, vice. Tunico recebeu apenas 1,9% dos votos, mas a experiência foi enriquecedora. “Foi um projeto ideológico. A votação não foi boa, mas a eleição foi fantástica, politicamente falando, porque me permitiu discutir o Executivo, debater a cidade, conversar sobre plano de governo.”

Com o convite feito ao MDB para ingressar no governo de Orlando Morando (PSDB), em 2019, Bruno foi nomeado secretário-adjunto de Assistência Social e permaneceu na Pasta por seis meses. “Aquela foi uma experiência indescritível, porque ali você entrega política pública de verdade, ajuda os mais vulneráveis e entende a importância de executar bons programas”, recorda.

Depois de chefiar o gabinete de Taka Yamauchi – candidato do MDB à Prefeitura de Diadema – na SPObras, empresa de gerenciamento de contratos da Prefeitura da Capital, Bruno Gabriel volta às urnas de São Bernardo como candidato a vereador pela segunda vez. Na primeira, em 2012, recebeu 885 votos e ficou na suplência. “Tudo o que vivi ao longo dos últimos 16 anos me credencia a voltar às urnas e, caso eleito, a dar minha contribuição para a Câmara, que precisa ser um espaço de pensadores.”