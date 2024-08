Paulo André nega ter culpado BBB por último lugar nas Olimpíadas de Paris: Sou eternamente grato

Hablou! Paulo André publicou um texto negando que culpou o BBB22, edição que ele participou, por ter chegado em último lugar nas Olimpíadas de Paris. O atleta compete na categoria de 100 metros da corrida, e disse em uma entrevista que entrar no reality influenciou o resultado. No entanto, após ter uma repercussão distorcida e negativa, ele se pronunciou:

Lamentável ver as manchetes dos meios de comunicação dizendo que eu coloquei a CULPA no BBB por não ter conseguido um bom desempenho nas Olimpíadas. Essas palavras nunca saíram da minha boca dessa maneira. Eu sou ETERNAMENTE grato ao Boninho por ter me escolhido e ter resolvido a minha vida, começou ele.

Em seguida, P.A contou o motivo de ter aceitado entrar no programa e agradeceu a oportunidade:

Entrei no BBB22 com a conta financeira negativa, na época eu tive que vender meu carro para comprar fraldas para o meu filho, que tinha acabado de nascer, e olha que eu tinha sido SEMI-FINALISTA nas olimpíadas de Tóquio depois de 20 anos que nenhum brasileiro passava das eliminatórias. Um feito histórico para velocidade brasileira. Arrisco a dizer que nem se eu tivesse conseguido três medalhas olímpicas, eu conseguiria colher tudo que colhi pós reality, pois todos nós sabemos que o investimento aos atletas e ao esporte brasileiro é muito fraco. Eu seria um lixo de ser humano se eu não fosse grato ao BBB e se eu jogasse a culpa no programa. Ninguém me obrigou a estar lá! E eu faria TUDO de novo, por tudo que vivi dentro e fora do BBB22.

Depois, ele fala que foi perguntado sobre o ciclo olímpico e explica o que é, justificando o que foi dito:

Me perguntaram sobre o meu CICLO OLÍMPICO, e respondi que tudo que eu vivi (ficar três meses confinado e em seguida ficar um ano distante das pistas) INFLUENCIOU no resultado final. Para quem não sabe, um ciclo olímpico são quatro anos de preparação intensa, e tudo que você fizer como atleta nesses quatro anos INFLUENCIA no resultado final, que são os jogos olímpicos. NÃO FOI O PROGRAMA BBB que me atrapalhou, foram as minhas escolhas e eu não me arrependo de NENHUMA sequer e falei sobre SACRIFÍCIOS, sempre um lado vai ter que ser sacrificado. E para dar o melhor para o meu filho e para minha família, eu tive que, INFELIZMENTE, durante o ciclo, sacrificar o meu lado atleta.

Ele ainda continua e reafirma que não se arrependeu e que voltou com determinação para as pistas:

Fiquei 2022 todo longe das pistas, mas no início de 2023 eu decidi voltar e prometi para mim mesmo que iria atrás da vaga olímpica, que não se conquista com dinheiro e fama, e sim com muita dedicação e compromisso, ainda mais se falando da geração de velocidade MAIS talentosa que já existiu no Brasil e correndo as melhores marcas. Voltei e conquistei minha vaga, lesionei há um mês, mas me superei, botei a cara a tapa e ESTIVE AQUI, mas eu tive um ciclo completamente diferente do normal de um atleta e reconheço isso, mas NUNCA, jamais vou colocar a culpa no BBB e pelo contrário. FARIA TUDO DE NOVO! Te amo BBB22. E muito obrigado por ter me escolhido, Boninho.

Por fim, o atleta agradece aos fãs e diz que vai representá-los nas próximas olimpíadas:

Para finalizar, o BBB me trouxe algo que dinheiro nenhum no mundo paga: Meus fãs! O meu maior presente, depois do meu filho! Sou eternamente grato a cada um que torce por mim e me apoia até hoje! Muito obrigado de coração por todo carinho. LiL Flags [nome dos fãs dele], O P.A AMA MUITO VOCÊS! Nada, nem ninguém vai mudar isso, não vou desistir e vou lutar até depois do meu limite para representar vocês.