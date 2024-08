Alex Manente: ‘São Bernardo não é uma capitania hereditária’

O Meninos Futebol Clube ficou pequeno para a convenção que homologou, na tarde deste sábado (3), o deputado federal Alex Manente (Cidadania) candidato a prefeito de São Bernardo, bem como o vereador Paulo Chuchu, agora Paulo Eduardo (PL), como postulante a vice. Diante de um salão social abarrotado e de um palco ‘pesado’, lotado de caciques da política nacional, o parlamentar voltou a subir o tom contra a candidata governista ao Paço, Flávia Morando (União Brasil), e contra o postulante petista ao Executivo, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), dois de seus principais adversários na corrida majoritária – o terceiro é o ex-vice-prefeito e ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos).

“São Bernardo não pode ser confundida com uma capitania hereditária (divisão territorial que vigorou no Brasil entre os séculos XVI e XVIII), na qual o poder era transmitido de pai para filho, nem regredir a um passado de obras paradas”, afirmou Alex, referindo-se ao fato de Flávia ser sobrinha do prefeito Orlando Morando (PSDB). “Não podemos dar oportunidade àqueles que estiveram no poder e se lambuzaram. Não queremos a corrupção em São Bernardo”, prosseguiu o prefeiturável, desta vez numa crítica ao PT.

O parlamentar ressaltou o fato de sua candidatura ter sido construída por “cidadãos comuns, que não fizeram da máquina pública um instrumento de poder”, e lembrou ainda que, diferentemente de Flávia e Luiz Fernando, não tem o suporte das máquinas municipal nem federal. “O pessoal do PT trouxe o presidente e cinco ministros, mas Lula não manda em São Bernardo e não vamos permitir que voltem à Prefeitura.”

Participaram da convenção os deputados federais Paulinho da Força (que também preside o Solidariedade) e Arnaldo Jardim (presidente estadual do Cidadania); o secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD); o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB); e a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), entre outras lideranças.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) encaminhou um vídeo em apoio à candidatura. “Alex tem sido um grande deputado e feito a diferença tanto para São Bernardo, como para o Grande ABC”, disse o chefe do Executivo estadual. “Vocês, moradores, sempre poderão contar comigo.”