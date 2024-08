Charge - 3 de agosto de 2024

Diante da forte pressão de moradores, a Prefeitura de São Bernardo decidiu manter as quadras do Crec (Centro Recreativo, Esportivo e Cultural) Deputado Odemir Furlan, conhecido como Baetinha. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (2) pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) em suas redes sociais e, posteriormente, pelo secretário de Esportes e Lazer, Sergio Pasin, que foi ao local para conversar com os frequentadores, que protestavam contra as intervenções.

O grupo de manifestantes se reuniu por volta das 9h na entrada do estacionamento do Crec. No lado oposto da unidade, por onde entram os pedestres, Morando fazia a gravação de vídeo para suas redes sociais anunciando a manutenção dos equipamentos. No entanto, o prefeito evitou contato com aqueles que protestavam e foi embora sem que sua presença fosse notada.