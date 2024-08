Jovens de São Bernardo se destacam em desafio de matématica na Ásia

A região foi destaque no Simoc (Desafio Internacional da Olimpíada de Matemática de Singapura, na sigla em inglês), na Ásia, com os jovens são-bernardenses Lorenzo do Prado Oliveira, 12 anos, e Julia Maria Farias Sampaio, 13. Lorenzo trouxe para casa uma medalha de ouro na prova individual e duas de bronze nas provas em grupo, enquanto Julia conquistou uma prata na disputa restrita a um competidor. Ambos se destacaram entre competidores de diversas partes do mundo.

O Simoc é uma competição anual que reúne jovens talentos para uma imersão em um ambiente de competitividade saudável, testando seus conhecimentos matemáticos e habilidades linguísticas em inglês. As competições em grupo envolveram jogos de matemática com dados e sorte, resolução de quebra-cabeças e operações matemáticas para atingir resultados específicos, enquanto as individuais testavam o aprendizado dos competidores por meio de perguntas alternativas e dissertativas.

“Foi muito legal conviver com pessoas de diferentes nacionalidades e culturas”, comenta Lorenzo. “É uma coisa que você não conseguiria fazer em uma olimpíada online. Quando ganhei a medalha, foi um momento de muita felicidade. Não achava que conseguiria, então foi uma surpresa e uma alegria enorme.”

Além das provas em grupo, com cinco pessoas de diferentes nacionalidades, em que ele conquistou dois bronzes, o melhor desempenho foi na prova individual, em que o jovem obteve o ouro.

Essa não foi a primeira vez que Lorenzo se destacou em uma competição. Em 2023, ele fez parte da equipe Tridimensionais, vencedora do quadro Pequenos Gênios, do programa Domingão com Huck, da TV Globo. Ao lado de Orlando Neto, de Ipirá-BA, e Felipe Simões, de Jundiaí, Lorenzo superou a equipe Matemágicos na final. Mesmo competindo com o pé direito quebrado, Lorenzo brilhou nas provas, incluindo desafios de raiz quadrada, soletrar palavras ao contrário e jogos de memória.

DIFICULDADES

Os jovens ganhadores destacaram a importância da comunicação em inglês durante todo o evento, enfrentando desafios devido aos diferentes sotaques e formas de expressão. “Foi bem mais difícil do que falar inglês com amigos, mas conseguimos nos entender”, comenta Julia.

Ela conta que, além da barreira da língua, também enfrentou dificuldades por ser a única menina em seu grupo. Apenas disso, ela revela seu sonho de seguir uma carreira que envolva matemática.

Para ambos, as competições internacionais são mais do que uma oportunidade de ganhar medalhas, já que são experiências enriquecedoras que abrem portas em universidades nacionais e internacionais, além de criarem memórias inesquecíveis. “Participar já é uma grande conquista. Fiz amizades com pessoas do Brasil e de outros países, como duas meninas do Irã. Foi uma experiência inesquecível”, conclui Julia.

A dupla, que ficou em grupos diferentes na disputa, já carrega na bagagem uma coleção de conquistas em competições nacionais e internacionais, como a Canguru Matemático sem Fronteiras e a Oba (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica).