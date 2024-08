Justin Timberlake é banido de dirigir em Nova York, após ser preso por conduzir embriagado

Eita! Na primeira audiência, feita de forma remota com Justin Timberlake, o juiz Carl Irace declarou suspensão do privilégio do cantor de dirigir no estado de Nova York, nos Estados Unidos.

Segundo a revista People, durante o julgamento preliminar o advogado de Justin levou algumas broncas pela forma como se referia ao processo do cantor.

De acordo com fontes, o juiz pediu que a defesa de Timberlake fosse mais consciente ao fazer comentários e afirmou que as falas do advogado Edward Burke Jr. parecem uma tentativa de envenenar o caso antes mesmo de começar.

Ainda continuando com os puxões de orelha, o responsável pelo julgamento avisou que se a defesa não mantiver a linha indicada, ele pode pedir que Justin TImberlake vá pessoalmente nas audiências. O que faria com que ele tivesse que pausar a turnê Forget Tomorrow World Tour. A nova sessão está marcada para a próxima sexta-feira, dia 9.