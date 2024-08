Charli XCX divulga remix de Guess com participação de Billie Eilish

Os fãs de música pop ganharam um presentão! Uma das canções mais bombadas do momento recebeu uma nova versão - com direito a vídeo clipe e participação especial.

Charli XCX está arrasando com o último single Guess, na última quinta-feira, dia 1, a cantora lançou um remix com Billie Eilish. No vídeo clipe divulgado, as duas surgem em meio a uma festa caótica que termina virando uma montanha de lingeries.

O clipe de Charli e Billie entrou rapidamente entre os vídeos mais vistos do Youtube e conta com muitos elogios dos fãs nas redes sociais. Entre os comentários estão alguns parabenizando a dupla por doar todas as peças íntimas que aparecem nas imagens a instituições que apoiam pessoas em situação de rua.