Impeachment, o retorno

Os vereadores de São Bernardo, que retornam do recesso na próxima semana, precisam responder rapidamente à sociedade sobre o processo de impeachment do prefeito Orlando Morando (PSDB). As acusações de corrupção e negligência na gestão da saúde pública, que supostamente resultaram em mortes de pacientes, são graves e exigem postura firme e transparente por parte do Legislativo. A comunidade espera que os representantes eleitos para o Poder Legislativo cumpram seu papel com seriedade e celeridade. O início do processo sucessório no município não pode ser utilizado como pretexto para abafar as investigações na Câmara. Muito pelo contrário; devem estimulá-lo.

São sérias as suspeitas que recaem sobre Morando, compiladas na denúncia apresentada por Viviane Santos de Aguiar. O prefeito é acusado de receber suborno de R$ 600 mil para beneficiar empresa fornecedora de merenda. O chefe do Executivo também é investigado por negligência no gerenciamento da recente crise do Hospital da Mulher, onde duas gestantes e quatro bebês morreram supostamente por erros médicos. A população de São Bernardo precisa de esclarecimentos. A confiança no governo local está abalada, e a demora na resolução do caso só aumenta a sensação de impunidade e descaso com a vida dos cidadãos. Por isso, o assunto deve ser retomado já na retomada dos trabalhos.

Os legisladores precisam mostrar comprometimento com a ética e a justiça, conduzindo o processo de impeachment de maneira imparcial. A transparência nas investigações e a comunicação clara com a sociedade são essenciais para restaurar a confiança na administração. Portanto, os vereadores são conclamados a tomar medidas rápidas e eficazes para resolver o processo contra Orlando Morando. A população exige respostas e ações concretas para garantir que a gestão pública seja conduzida com integridade e responsabilidade. Este é momento decisivo para São Bernardo, e seus representantes devem estar à altura das expectativas, atuando com a urgência e o rigor que a situação demanda.