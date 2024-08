Ódio não vai me fazer desistir, diz a vencedora do Miss Universe SP

“Esse ódio não vai me fazer desistir de participar do Miss Universe Brasil. Essa coroa só sai daqui se for para colocar outra no lugar.” A fala é da recém-coroada Miss São Paulo, Mila Vieira, 33 anos, representante de São Bernardo, sobre os recentes ataques racistas que vem sofrendo no ambiente virtual desde a sua vitória no concurso, no dia 24 de junho.

Diversos usuários escreveram, na página oficial do Miss Universe São Paulo, no próprio perfil da miss e em outras publicações no Instagram, comentários contestando a vitória de Milla, uma mulher negra. Entre alguns dos comentários estão: “O resultado foi por cota?”; “Ganhou porque é negra”; “Ganhou por causa da cota ou por causa da lacrolândia?”.

Mila registrou um boletim de ocorrência sobre o caso e a Polícia Civil investiga os comentários criminosos. A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) afirmou que a Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância) do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa) (DHPP) está ciente dos fatos divulgados e instaurou um inquérito policial para a apuração de crime de injúria racial e racismo.

“Por que uma pessoa merece e a outra não? Por que um é considerado belo e o outro não? O problema não está com a pessoa ou com a organização, mas com quem está ofendendo. Foram 20 jurados e a decisão foi unânime, então não tenho que provar nada a ninguém”, disse Milla durante entrevista na sede do Diário.

“Acho triste como sociedade termos que passar por algo assim. Esse movimento de ódio nas redes sociais não é válido, acredito que podemos utilizar a internet de outra forma, para o crescimento, e não para desmerecer ninguém”, continuou.

Apesar dos ataques, a Miss São Paulo falou que tem recebido diversas mensagens de apoio e comentários carinhosos. “Sinto como se estivesse sendo abraçada virtualmente por uma rede de apoio muito forte, que me ajuda a ter voz e a não me calar em relação a tudo que está acontecendo”, afirmou a representante de São Bernardo.

As organizações do Miss Universe São Paulo e Brasil se manifestaram oficialmente sobre o caso na última segunda-feira (29) e repudiaram a série de ataques racistas sofridos pela vencedora. “Milla Vieira se destacou em todas as etapas do concurso, demonstrando competência, graça e talento excepcionais, sendo, portanto, merecedora do título de Miss Universe São Paulo 2024”, destacou a nota do concurso estadual.

DISPUTA

Milla venceu 31 candidatas durante o concurso, que contou com uma série de etapas preliminares classificatórias com notas cumulativas. Além de desfiles, como o de biquíni, houve uma entrevista com uma bancada, que avaliou, entre outros pontos, a comunicação e oratória das misses. A representante de São Bernardo foi escolhida por decisão dos jurados.

Além de Milla, outras duas representantes do Grande ABC ficaram no top 5 do concurso, sendo a Miss São Caetano, Marjorie Rossi, 34, na segunda posição, e Karoline Moraes, 33, no quarto lugar.

Sobre sua trajetória na competição, Milla contou que ficou mais ansiosa durante a preparação, que envolveu aulas de comunicação e passarela, além de confinamento de dois dias em um hotel na Capital. “Foi mágico e passou muito rápido. Me entreguei naquele momento e fui disposta a dar o meu melhor. O último concurso de que tinha participado havia sido há dez anos, quando representei o Brasil no concurso internacional Miss Supranational 2014”, explicou.

Além da carreira de miss, Milla é modelo internacional, é fluente em inglês e espanhol e já morou em diversos países como Itália, Uruguai, México, Estados Unidos, Espanha, África do Sul, entre outros. Foi em São Bernardo que atuou pela primeira vez como modelo, ainda adolescente, em um desfile de noivas. “Tenho uma ligação muito especial com o município, foi onde tudo começou. Por isso, quando fui convidada para representar a cidade fez total sentido”, ressaltou.

Nascida na Capital, Milla é a caçula de quatro filhos e começou a trabalhar aos 11 anos, ajudando na barraca de doces e cocadas montadas pela família em festas populares.

Milla representará o Estado no Miss Brasil