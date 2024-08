Biografia de Kate Middleton revela lista de exigências feita por ela antes de entrar para realeza

Kate Middleton entrou oficialmente para família real britânica em 2011, quando subiu ao altar e trocou alianças com o herdeiro do trono, Príncipe William. Mas você sabia que a Princesa de Gales teria dado uma lista de exigência para Rainha Elizabeth II antes?

Pois é, na biografia de Kate, Catherine, A Princesa de Gales: A Biografia da Futura Rainha, o autor Robert Jobson conta que ela teria imposto algumas coisas antes de dizer sim para William. Príncipe com quem teve três filhos, George, de 11 anos de idade; Charlotte, de oito anos de idade; e Louis de seis anos de idade:

Ela [Middleton] estabeleceu algumas regras fundamentais que ela seguiria quando passasse a fazer parte da Firma [apelido informal dado à realeza por seus próprios membros]. Os termos dela foram apresentados à Rainha Elizabeth e ao Príncipe Charles? Ela sempre foi clara que não aceitaria a imposição de nenhuma função oficial? A prioridade, ela enfatizou, seria sempre a família.

O escritor ainda disse que Kate será muito importante para moldar a monarquia em uma instituição que seja relevante para as pessoas modernas, sem se apegar a tradições antigas, diz a obra. Ela é uma pessoa realmente estilosa, incrivelmente graciosa e bonita, mas ela tem um núcleo de aço, e isso a permite dizer o que acredita. Ela não tem medo de dar sua opinião e influencia muitas pessoas que tomam as decisões.

Além disso, ele também aborda o afastamento de Príncipe Harry da família, e diz ter sido por conta de sua esposa, Meghan Markle. Na biografia, ele alega que a atriz teria ficado chocada com a diferença de tratamento entre os irmãos, e que isso foi o que desencadeou os problemas entre eles:

Não estou dizendo que a Meghan ficou com inveja, mas ela ficou surpresa com o luxo no qual o irmão do Harry vivia, em contraste com a vida dele. Talvez tenha sido o início das tensões entre os dois casais. A Meghan compreendeu, obviamente, que o William era a linha direta à sucessão, mas ela sentiu que o Harry, como príncipe, merecia mais do que tinha.

Até o momento, nenhum membro real se pronunciou sobre o livro.

E você, sabia dessas?