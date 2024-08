Em uma competição acirrada, Rebeca Andrade conquista medalha de prata nas Olimpíadas de Paris 2024

Pode comemorar, Brasil! Nesta quinta-feira, dia 1, aconteceu a final do individual geral de ginástica artística. Representando o país, Rebeca Andrade competiu com outras 23 atletas e conquistou a medalha de prata, fazendo 57 mil e 932 pontos. No pódio, Simone Biles ficou com o ouro e Sunisa Lee com o bronze.

Passando por quatro aparelhos em grupos de seis atletas, Simone e Rebeca ficaram na mesma rodada em todas as apresentações. Começando pelo salto, depois indo para as barras assimétricas, trave e solo, as duas trocaram de colocação. Indo para a última prova, Biles tinha menos de um ponto de vantagem sobre a brasileira.

Além de Rebeca, Flávia Saraiva também competiu a final individual geral, mas não chegou perto de conquistar mais uma medalha para o país. Com uma queda na apresentação no solo, a atleta ficou em nono lugar, com 54 mil e 32 pontos.