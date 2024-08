Princípio de incêndio atinge casa em São Bernardo

Um princípio de incêndio atingiu uma casa na Rua Paulo Machado de Carvalho, em São Bernardo. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas na manhã desta quinta-feira (01) em direção ao bairro Jardim Calux. O morador, identificado como Antônio Bento de Sousa, de 67 anos, foi socorrido e encaminhado para um hospital da cidade.

Vizinhos relatam que Antônio vive em condições precárias e acumula grande quantidade de lixo em sua casa. As suspeitas levantadas por pessoas próximas são as de que o incêndio tenha sido causado pelo próprio morador, na tentativa de se livrar do material acumulado. Ainda segundo moradores, Bento teria problemas de saúde mental e um histórico de alcoolismo.

No momento do incêndio, ele teria tentado impedir os vizinhos de entrarem no local, ao conseguirem, ele foi encontrado deitado dentro da casa. O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 9h e conseguiu controlar as chamas antes que elas se espalhassem para outras residências.