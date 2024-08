Charge - 1º de agosto de 2024

Peixes mortos em grande quantidade voltaram a aparecer nas margens de um dos rios que abastecem a Represa Billings, um dos principais mananciais da Região Metropolitana de São Paulo – e que fornece água para o Grande ABC. Na última semana, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e o MDV (Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC) receberam denúncias sobre a mortandade dos animais no Rio Grande, na região de Rio Grande da Serra, e iniciaram as investigações para determinar a causa. Esta é a terceira ocorrência do tipo registrada no curso de água em cerca de oito meses.