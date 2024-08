Santo André presta tributo a anos de ouro da MPB no Teatro Municipal

O espetáculo Amigos de 60 que 70 Chegar aos 80 promete encantar o público ao trazer de volta o vibrante espírito da música popular brasileira das décadas de 1960 e 1970, amanhã, às 20h30, em apresentação no Teatro Municipal Maestro Flávio Florence, no Centro de Santo André.

A apresentação, que é dirigida por Hussein Said Charhour, renomado diretor cênico com mais de duas décadas de carreira e vencedor do prêmio Mentes Brilhantes, combina encenação teatral e música ao vivo, oferecendo uma imersão completa pela época dourada da MPB (Música Popular Brasileira).

Com classificação livre, o tributo exalta o legado de cinco ícones da música brasileira: Wilson Simonal, Elis Regina, Jorge Ben, Gal Costa e Jair Rodrigues. A apresentação conta com a direção musical de João Paulo Godoy, premiado com o melhor curta-metragem na Inglaterra, e promete uma jornada sonora que remete ao auge desses artistas.

Amigos de 60 que 70: Chegar aos 80 é uma homenagem vibrante à era de ouro da MPB, trazendo de volta a essência dos grandes nomes que definiram uma geração e continuam a influenciar a música brasileira. Os ingressos, que custam a partir de R$ 45, mais taxa de serviço, estão disponíveis no app do Sympla ou no site bilheteriaexpress.com.br.