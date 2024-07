Após passar por cirurgia de aneurisma, Otaviano Costa relembra como foi revelar o diagnóstico para a família

Otaviano Costa abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais para tirar todas as dúvidas que os seguidores têm sobre a cirurgia pela qual passou. O ator descobriu que estava com um aneurisma da aorta e precisou entrar na sala cirúrgica. Agora em recuperação, ele conta sobre todo o processo de diagnóstico e tratamento.

Ao ser questionado por uma internauta sobre a importância da reabilitação cardíaca, o artista conta que logo após a cirurgia já começou fisioterapia. Segundo ele, seu histórico com práticas de atividades físicas e alimentação saudável o ajudaram na recuperação.

- Não achei que seria tão fundamental quanto antes possível após a cirurgia. Eu lembro que estava no segundo dia já da UTI, os enfermeiros chegaram já com a fisioterapeuta e falaram: Sai daí, vamos levantar, dá seus primeiros passos. E aquela imagem que você já deve ter visto eu andando de costas com o roupão ainda, o roupão lá da UTI, apoiado pelos dois enfermeiros, é aquela cena ali, foi o primeiro dia, e daí por diante a evolução era muito notável. É claro que a minha reabilitação, até fora da curva, é graças ao meu histórico de atividade física, de cuidado com a saúde, de prática de esportes. Eu não fumo, bebo socialmente, alimentação super equilibrada, isso tudo colaborou com a minha reabilitação.

Ele ainda explicou que nasceu com uma válvula aórtica bicúspide, tipo de anormalidade que ocorre quando a válvula que regula o fluxo sanguíneo do coração para a aorta apresenta apenas duas cúspides [que se abrem e fecham com cada batimento cardíaco] em vez das três normais.

- Em 2007, em um exame aqui no Rio de Janeiro, descobri que eu tinha essa válvula aórtica bicúspide. Eu nasci com ela, mas nunca tinha detectado essa má formação. A original de fábrica, que deveria ter nascido comigo era a válvula tricúspide. A diferença é que a tricúspide são três pazinhas e a bicúspide duas pazinhas, que era o que eu tinha. Por que criou o aneurisma na minha aorta? Porque com duas pazinhas, jogava muito sangue fortemente para dentro da aorta e ela começou a ficar inchada. Com as três pazinhas ela equilibraria, jogaria uma quantidade equilibrada de sangue pela minha aorta. Já a bicúspide enlouqueceu e eu negligenciei durante dois anos a evolução dela. Durante esses dois anos, ela foi para um estágio que estava colocando minha vida em risco.

Otaviano confessou que sentiu medo antes da cirurgia, mas precisou se manter forte por sua família.

- Se eu falar que não tive medo, estou mentindo. Tive muito medo, passa um filme na sua cabeça. Parecia ser a última vez de uma série de coisas na minha vida. Parecia que eu estava me descolando da minha realidade, vivendo um sonho ou um pesadelo, vendo tudo isso acontecer como se fosse a despedia. Tem um momento em que você tem que trocar a chave mental e colocar a coragem, porque eu tinha que fazer isso em nome das pessoas que eu amava e que amo. Minhas filhas, minha mulher, minha família, assim por diante. Não seria justo para elas viver com isso aqui dentro, sabendo o risco que eu podia correr de morte. Aí você se reveste de coragem, pensamento positivo e transmiti isso para as pessoas que me cercavam naquele momento para que elas pudessem devolver na mesma moeda para me revestir ainda mais de confiança, chegar na sala de cirurgia com uma energia boa e a certeza de que ia dar tudo certo.

O artista ainda se emocionou ao relembrar como contou a notícia para a esposa Flávia Alessandra e para as duas filhas, Giulia e Olivia.

- Essa foi difícil. Dia 6 de junho foi quando descobri a evolução da minha condição. Eu guardei segredo. Aniversário da Flávia era dia seguinte, não contei nada para ela. Passou dia 8, também não contei nada. Meus pais estavam aqui em casa no quarto de hóspedes, não contei nada para ninguém. No dia 9, meus pais foram, contei para a Flávia à noite e fomos para São Paulo na quinta seguinte para complementar o laudo e ver com meu médico quais seriam os próximos passos. No sábado seguinte, foi quando sentei aqui no sofá e falei com elas. Não foi fácil, não.

Felizmente, passado o período de recuperação, ele poderá seguir com sua rotina normalmente e sem restrições.

- Após a fase de reabilitação completa, que vai durar mais uns 30 dias, mais ou menos, vou voltar para a vida com tudo. Posso fazer o que quiser. Vida normal, sem nenhuma restrição alimentar ou física.